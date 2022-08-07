بوسي تغيب عن تشييع جنازة والدها بالشرقية.. ومصدر: علاقتهما تحسنت مؤخرا

شُيّعت صباح اليوم الأحد جنازة والد المطربة بوسي، وجرى دفنه في مقابر الأسرة بالزقازيق في غياب ابنته، حيث لم تشارك في تشييع الجثمان، الأمر الذي أرجعه البعض للخلافات بينهما في العامين الماضيين.

وفاة والد الفنانة بوسي

وتوفي والد بوسي صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا، وقامت الأسرة وعدد من الأهالي بتشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة بالزقازيق.

وكشف مصدر مقرّب من والد الفنانة الشعبية بوسي، داخل منزله في الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل آخر ما جرى بينه وبين ابنته بوسي.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن بوسي أرسلت لوالدها في عيد الأضحى الماضي «خروفًا» ومبلغًا ماليًا، مضيفًا أنه كان هناك تحسن في العلاقات بين الأب الراحل وابنته خلال الفترة الماضية.

وفاة والد بوسي إثر أزمة صحية

وأشار إلى أنه كان يعاني من أزمة صحية، وكان من المفترض أن يُجري عملية جراحية نهاية الأسبوع الحالي، إلا أنه توفي اليوم داخل شقته في الزقاريق، لافتًا إلى أنه بمجرد علم الأهالي وأفراد الأسرة بالوفاة، قاموا بتجهيز مراسم الدفن وتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالزقازيق، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

خلافات وتحسن في العلاقات

يُذكر أن العامين الماضيين شهدا خلافات بين بوسي ووالدها، بعد ظهور الأخير في عدة وسائل إعلام يشكو عدم إنفاق ابنته عليه أكثر من مرة، إلا أنه في آخر ظهور إعلامي له أكد أنه يحبها كثيرًا وهنأها بزواجها وتمنى لها أن تعيش حياة سعيدة وهادئة.