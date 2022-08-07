آخر تواصل بين الفنانة الشعبية بوسي ووالدها قبل وفاته.. «خروف ومبلغ مالي»

كشف مصدر مقرب من محمد شعبان، والد الفنانة الشعبية بوسي، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاما، تفاصيل آخر ما جرى بينه وبين وابنته بوسي.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن بوسي أرسلت لوالدها في عيد الأضحى الماضي «خروف» ومبلغا ماليا، مضيفا أنه كان هناك تحسن في العلاقات بين الأب الراحل وابنته خلال الفترة الماضية.

وفاة والد بوسي إثر أزمة صحية

وأشار إلى أنه كان يعاني من أزمة صحية، وكان من المفترض أن يجري عملية جراحية نهاية الأسبوع الحالي، إلا أنه توفي اليوم داخل شقته في الزقاريق، لافتا أنه بمجرد علم الأهالي وأفراد الأسرة بالوفاة، قاموا بتجهيز مراسم الدفن وتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالزقازيق، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

خلافات وتحسن في العلاقات

يذكر أن العامين الماضيين شهدا خلافات بين بوسي ووالدها، بعد ظهور الأخير في عدة وسائل إعلام يشكو عدم إنفاق ابنته عليه أكثر من مرة، إلا أنه في آخر ظهور إعلامي له أكد أنه يحبها كثيرا وهنأها بزواجها وتمنى لها أن تعيش حياة سعيدة وهادئة.