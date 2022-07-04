بوسي تحيي حفلا غنائيا ثالث أيام عيد الأضحى تحت شعار «للسيدات فقط»

يكون الجمهور على موعد مع عدد كبير من المطربين خلال عيد الأضحى في عدد من الحفلات الغنائية المميزة، وذلك داخل القاهرة وخارجها، ومن بينهم المطربة بوسي التي تلتقي الجمهور ثالث أيام العيد.

وتحيي المطربة بوسي حفلا غنائيا كبيرا ثالث أيام عيد الأضحى الموافق الاثنين 11 يوليو، وذلك على أحد الشواطئ الخاصة بالسيدات في مدينة الساحل الشمالي.

ويكون حفل بوسي مخصصا للسيدات فقط، وتقدم خلاله باقة من أروع أغانيها، وكذلك الأغاني التي يطلبها الجمهور منها.

يذكر أن بوسي احتفلت مؤخرا بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، وظهرت بفستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وحضر عدد كبير من الفنانين؛ منهم هنادي مهنا ووفاء عامر وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال بوسي

وطرحت بوسي مؤخرا أغنية «أبيع الدنيا»، التى تعاونت فيها مع عزيز الشافعي كشاعر وملحن، وهي من توزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

انا ابيع الدنيا

عشانك انت يا روحي ف ثانيه

مش عايزه خالص حاجه تانيه

انت م الدنيا تكفي

حضنك بس اللي يدفي مطمنه

و انت ف صفي بايعاهم بايعه

من غيرك ضايعه ينادوني

اقول مش جايه و معاك ف الراحه

و ف الجايه و ف اي حوار تالقيني جايه