رامي جمال يطرح أغنية «كلميني شوية عني».. فيديو

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «كلميني شوية عني».

كلمات أغنية كلميني شوية عني

ونشر رامي جمال فيديو الأغنية، وعلق عليه بكلمات من الأغنية، وهي: «كلميني شوية.. عني إوصفيلي شايفة إيه.. ياللي لو جوايا سر بتعرفيه.. مانتي أقرب مني ليا.. دمي دانتي بتجري فيه.. قبل حتى ما تاخدي قلبي وتخطفيه».

وأضاف: «اسمع أغنية رامي جمال الجديدة كلميني شوية عني دلوقتي على قناتنا عبر يوتيوب، إنتاج نجوم ريكوردز، كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، تصوير شادي قاسم ستايلست ناريمان».

أغاني رامي جمال

وطرح الفنان رامي جمال عددًا من أغاني ألبومه الجديد تباعًا، فطرح الخميس الماضي أغنية «قمر ومنور»، وقبلها بيوم «موقف ضعف»، كلمات محمد أبونعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكس وسام عبد المنعم، وطرح أمس «مسيري أنساك»، كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد العدل، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، وتصوير شادي قاسم.