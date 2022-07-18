محمد عبد الرحمن يعلق على شائعة فقده للنطق بعد عملية القلب المفتوح

تصدر الفنان محمد عبدالرحمن، محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول بعض الأنباء الخاطئة بأنه فقد النطق، بعد إجرائه عملية القلب المفتوح منذ أسبوع.

محمد عبدالرحمن يعلق على شائعة فقده النطق

وأبدى الفنان محمد عبدالرحمن استياءه الشديد، بسبب تداول هذه الأخبار، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حالته الصحية تشهد تحسنا بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية؛ عقب خروجه من المستشفى، وأن العملية التي أجراها خطيرة، وهي القلب المفتوح.

وأشار الفنان محمد عبدالرحمن، إلى أنه لن يعود للعمل خلال هذه الفترة حتى يتحسن نهائيا موضحا: «أنا عملت عملية كبيرة وبتكلم بالعافية لسه مش هرجع دلوقتي»، مطالبا الجمهور والمحبين بالدعاء له.

شقيقة محمد عبدالرحمن تعلن خوضه لعملية القلب المفتوح

وكانت شقيقة الفنان محمد عبدالرحمن «شاما عبدالرحمن»، هي من أعلنت خضوع شقيقها لعملية قلب مفتوح، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أرجو الدعاء لأخي ربنا يتم شفاه على خير بيعمل عملية قلب مفتوح يا رب يرجع لبيته ولينا بألف سلامة يا رب دعواتكم بالله عليكم».

آخر مشاركة فنية للفنان محمد عبدالرحمن

الجدير بالذكر أن آخر مشاركة فنية للفنان محمد عبدالرحمن كانت مسلسل «عودة الأب الضال»، الذي عرض مؤخرا، والذي كانت تدور أحداثه حول يعيش رستم أسوء أيامه بعد حجز الضرائب على جزء كبير من ممتلكاته واقتراب إعلان إفلاسه ثم ينصحه صديقه المقرب أن يترك كل شيء خلفه، ويبحث عن أبنائه الـ7 بعدما تركهم خلفه منذ زمن، فهل ينجح رستم في الوصول إليهم وإقناعهم بالعودة إلى حضنه.