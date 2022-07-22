مواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة كبار السن بالأحياء في الإسكندرية

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بأحياء ومناطق المحافظة بدءا من اليوم وحتى يوم 21 من شهر يوليو الجاري 2022 بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة، إضافة إلى التيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية مواعيد وأماكن قطاعات تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة كالآتي..

** موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين في قطاع «شرق» أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء للتواصل مع سيارة شرق 0127591800.

**موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين في قطاع سيارة وسط :زهران سموحة من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، للتواصل سيارة وسط 01275918001.

** موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين في قطاع بشاير الخير 2 بجوار قسم شرطة كرموز من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء.

** موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين في قطاع سيارة غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا «للتواصل سيارة غرب 01275918003».

**موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين في قطاع أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من الساعة 3 ونصف عصرا حتى 8 ونصف مساء.

خدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم الخدمات الآتية للجمهور وهي «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع- الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».

فريق من المعمل المركزي للشركة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.