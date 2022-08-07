مجلس جامعة الأقصر يناقش خطة إنشاء 3 كليات جديدة ومركز بحوث

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم، جلسته رقم 41، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية لتطوير جامعة الأقصر والكليات التي تلبي تطلعات أهالي محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة.

واستهل المجلس جلسته بتوجيه الشكر للدكتور محمد محجوب عزوز على جهوده خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، ولما حققه من إنجازات ونجاحات متتالية في شتى القطاعات.

رئيس جامعة الأقصر يشكر عميد كلية الآثار

كما تقدم رئيس الجامعة وأعضاء المجلس بالشكر للدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الآثار، بالتزامن مع انتهاء فترة إدارته لكلية الآثار وبلوغه سن التقاعد، مؤكدين بذله جهودًا ملموسة في سبيل تقدم الجامعة، وتم إهدائه درع الجامعة تقديرًا وعرفانًا بجميل صنعه في إثراء العملية التعليمية بالجامعة.

وناقش المجلس خطة إنشاء كليات «الزراعة - الطب البيطري - التمريض»، بالإضافة إلى معهد التمريض والمعهد الفني للتمريض، وذلك بجانب كليتي الهندسة وطب الأسنان، اللتين تمت الموافقة على إنشائهما.

كما ناقش إنشاء مركز البحوث الزراعية التابع لكلية الزراعة المزمع إقامتها بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، الذي يكون نواة لكلية الزراعة المقرر تأسيسها لتضاف إلى قائمة الكليات بجامعة الأقصر.

تجهيز قائمة بالبرامج المميزة داخل الكليات

وشدد رئيس الجامعة خلال الجلسة على عمداء الكليات بتجهيز قائمة بالبرامج المميزة داخل الكليات وعرضها بمجلس الجامعة المقبل؛ لمناقشة سبل تفعيلها، موجهًا بضرورة انتهاء التجهيزات اللازمة بكلية العلوم لبدء الدراسة بها.

كما شهدت الجلسة وضع تصور للجامعة الأهلية والإلكترونية، المقرر إقامتها بمدينة طيبة لخدمة أبناء الأقصر ومحافظات إقليم جنوب الصعيد.

ووافق أعضاء المجلس على مقترح رئيس الجامعة، بتصميم لوحة شرف بالجامعة لمؤسسي جامعة الأقصر ولمن كان لهم دور كبير في وضع اللبنة الأولى لإنشاء الجامعة.