محافظ الأقصر يقدم العزاء في مصرع أسرة أستاذ جامعي بسوهاج

قدم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، واجب العزاء والمواساة لعائلة الأستاذ الجامعي وأسرته، والذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث مرورى بطريق سوهاج - أسيوط الصحراوي، وذلك بقرية الديمقراط التابعة لمركز أرمنت جنوب الأقصر.

رئيس الجامعة يعرب عن بالغ حزنه

وقدم رئيس الجامعة، واجب العزاء لأسر وأهالى المتوفين، معربًا عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

أهالي المتوفين يشكرون رئيس الجامعة

وقدم أهالى المتوفين الشكر لرئيس الجامعة لحرصه على المشاركة فى تقديم واجب العزاء والمواساة لهم بقريتهم الديمقراط فى مصابهم الأليم.

قرية الديمقراط تتشح بالسواد

وكانت قرية الديمقراط التابعة لمركز أرمنت، قد اتشحت، بالسواد حزنا على وفاة أستاذ جامعي بكلية العلوم بجامعة الأزهر وزوجته وأبنائه الخمسة في حادث مرورى بطريق اسيوط سوهاج الصحراوي الخميس الماضي، بين سيارة ملاكي قيادة طبيب، وسيارة نقل «ثلاجة» على الطريق الصحراوي الغربي بمدينة جهينة بمحافظة سوهاج، ونتج عن الحادث مصرع الأستاذ الجامعي وأفراد أسرته جميعا «خمسة أطفال وزوجته»، وقائد السيارة الأخرى ومرافقه.

بلاغ بحادث على طريق جهينة

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج إخطارا بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي تحمل أرقام 9642، قيادة المدعو «الحسيني محمد عبد النعيم»، 40 عاما، استاذ جامعي، وسيارة ثلاجة قيادة المدعو «م. و».