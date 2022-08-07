رئيس جامعة الأقصر يتابع اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، لجان أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، في إطار جولاته المتواصلة لمتابعة سير أعمال اللجان.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية كل من الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الاختبارات، وأجرى خلال جولته باللجان حديثًا مع الطلاب لتحديد أية عقبات تواجههم والوقوف على معالجتها بشكل عاجل، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة التقدم للاختبارات.

كما أشاد رئيس الجامعة بدور الإدارات المختصة في التيسير على الطلاب، موجهًا الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات باتباع كافة التعليمات والإرشادات التي اتخذتها الجامعة تيسيرًا عليهم خلال أداء الاختبارات.

يشار إلى أنه تم مد فترة التقديم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، حتى يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري، طبقًا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك حرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح طلاب الثانوية الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبار القدرات.