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السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة الهرم دون إصابات

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء فرض كردون أمني

كتب:

شيماء مختار
10:09 م | الأحد 07 أغسطس 2022
صورة لحريق شقة سكنية أرشيفية

صورة لحريق شقة سكنية أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات، وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة الهرم، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة ذاتها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف لمكان الحريق

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران لمنع امتداد خطرها إلى الأماكن المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

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