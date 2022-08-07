السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة الهرم دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات، وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة الهرم، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة ذاتها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف لمكان الحريق

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران لمنع امتداد خطرها إلى الأماكن المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.