الصور الأولى للأطفال ضحايا حريق شقة سوهاج.. «3 أشقاء أنهت النيران حياتهم»

لقى ثلاثة أطفال مصرعهم بحريق شقتهم السكنية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج حيث إشتعلت النيران بمقر سكنهم ، وتم نقلهم وشقيقتهم الأخرى لمستشفى سوهاج العام لإسعافهم بينما نقل شقيقهم الأصر لمستشفى أخميم المركزى لإسعافهم ولكن لقى الثلاث أطفال الأكبر سنا مصرعهم جراء الحادث .

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

هذا وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا يفيد بوقوع حادث حريق بدائرة حى الكوثر بمحافظة سوهاج

لينتقل لموقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية ووحدة حماية مدنية.

حصر الضحايا والمصابين

وقد تبين بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية ملك «كريمة. م» تقيم بها رفقة أسرتها المكونة من أبنائها الخمس الأطفال وزوجها الذى يعمل بمدينة سوهاج .

الدفع بثلاث سيارات إطفاء وخمس إسعاف

وقد تم الدفع بثلاث سيارت إطفاء للسيطرة على الحادث قبل إمتداده لشقق سكنية أخرى وللعقارات المجاورة كما تم الدفع بخمس سيارات إسعاف لنقل الأطفال ووالدتهم لمستشفى سوهاج العام ومستشفى أخميم المركزى .

حيث تم نقل الطفل «أدهم أحمد ثابت»، 13سن عاما، وشقيقتيه الطفلة «شاهندة»، سن 9 أعوام، وشقيقتهما الطفلةة «أمنية»، سن 7 أعوام، وشقيقتهما الطفلة «هاجر» سن 8 أعوام لمستشفى سوهاج العام بينما نقل شقيقهم الطفل «أدم»، عام واحد ووالدتهما لمستشفى أخميم المركزى لإسعافهم .

هذا وقد تحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.