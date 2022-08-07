«التعليم العالي»: تعديل رغبات الطلاب حال حصولهم على درجات من التظلم

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنه يتم تعديل رغبات الطلاب في حالة حصولهم على درجات من التظلم.

الجامعات الأهلية الجديدة توفر مختلف القطاعات الطبية

وأضاف «عبدالغفار» خلال استضافته في برنامج «مصر الجديدة»، على فضائية «etc» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن الجامعات الأهلية الجديدة توفر مختلف القطاعات الطبية والعلوم الإنسانية والهندسية بجانب وجود هندسة الذكاء الاصطناعي والميكاترونيكس والبناء والتشيد وريادة الأعمال الرقيمة، بالإضافة إلى برامج بينية تجمع بين أكثر من تخصص مثل التركيز على العلوم الإنسانية والتطبيقية.

وأشار إلى أنه يتم ربط التعليم بسوق العمل مع الترابط مع التعليم الدولي من خلال الشراكة مع الجامعات الأجنبية، لافتا إلى أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات يبدأ الخميس المقبل، وينتهي الإثنين، ويمكن لأي طالب الذهاب إلى الجامعة من أجل التقديم عبر المعامل التكنولوجية المنتشرة في الجامعات.

3 مراحل للتنسيق

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، وجود 3 مراحل للتنسيق، ويجري انتظار نتيجة الدور الثاني أيضا، لافتا إلى أن اختبارات القدرات بدأت قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة وتقدم لها 160 ألف طالب ومستمرة حتى الخميس المقبل، ويمكن للطالب التقديم في أكثر من تخصص ولكن لا يمكن إعادة الاختبار مرة أخرى.