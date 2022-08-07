«التعليم العالي»: أضفنا تخصصات جديدة بالقطاع الطبي.. يطلبها سوق العمل

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة وجهت الطلاب في التعرف على التخصصات العلمية والبرامج الدراسية الحديثة، التي أضافتها الدولة خلال السنوات الماضية في منظومة الجامعات.

عبدالغفار: برامج تعليمية جديدة للعلوم الإنسانية والاقتصاد والإعلام

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبالنسبة للقطاع الطبي، فهناك الكثير من التخصصات الجديدة التي فرضها السوق العالمي ببرامج قديمة وأخرى جديدة غير معتادة تم إضافتها، كالعلوم الإنسانية، ومجالات الاقتصاد والاجتماع والإعلام.

عبدالغفار: لن تصبح التخصصات تقليدية

وتابع متحدث التعليم العالي: «لن تصبح التخصصات تقليدية كما كنا نتعامل معها، ويجب على الطالب أن يرهق نفسه بالاطلاع على المواقع الإلكترونية للجامعات».

وأوضح أنه وعقب الانتهاء من مرحلة التنسيق الأولي الخاصة بالجامعات الحكومية، فسيتعرف الطالب على نتيجته في التنسيق بالمرحلة الأولي، وفي أعقاب ذلك يحق له إما دخول تلك الجامعة والاستمرار فيها، أو التقدم للالتحاق بإحدى الجامعات الأهلية الجديدة، أو الجامعات الخاصة بمختلف البرامج الدراسية.

وأكد أن وزارة التعليم العالي بات لديها ما يقارب من الـ100 جامعة، تُطابق المستويات التعليمية الدولية والتي تقضي بأن يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن، واقتربت مصر من ذلك الرقم، بالإضافة للمعاهد العليا التي تشرف عليها الوزارة، وافتتاح الوزارة عدد من الجامعات الأهلية بواقع 4 جامعات أهلية وهي «جامعة الجلالة الأهلية، وجامعة الملك سلمان الأهلية، وجامعة العلمين الأهلية الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة».