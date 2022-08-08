اليوم.. انطلاق الأوكازيون الصيفي 2022 بتخفيضات كبيرة في المحلات

ينطلق، اليوم الاثنين 8 أغسطس، موسم الأوكازيون الصيفي 2022 ضمن التصفية الموسمية الثانية للعام الجاري، والمقرر له أن يستمر لمدة شهر كامل حتى 7 سبتمبر المقبل لعرض تخفيضات كبيرة على السلع والمستلزمات.

يأتي ذلك وسط استمرار مديريات التموين في استقبال طلبات أصحاب المحلات ‏التجارية لاستخراج تصاريح الاشتراك في الأوكازيون للمشاركة في تقديم تخفيضات على السلع التجارية المختلفة، بهدف التخلص من السلع الراكدة في المحلات التجارية وتنشيط حركة التجارة الداخلية.

تخفيضات محال الملابس والأحذية في الأوكازيون الصيفي 2022

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ المحال المشتركة في الأوكازيون الصيفي 2022 لن تقتصر على محال الملابس والأحذية فقط، وإنما تمتد لمحلات الأدوات المنزلية والأجهزة والإلكترونيات، ‏وأي محل يرغب في الحصول على تصريح بالمشاركة لعرض تخفيضات على السلع للمواطنين.

مدة اشتراك المحلات في الأوكازيون الصيفي

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدة اشتراك المحلات في الأوكازيون الصيفي بأن يكون لكل محل أسبوعين من مدة التصفية الموسمية بعد استخراج تصريح رسمي من مديرية التموين التابع لها بالاشتراك في الأوكازيون.

فيما وجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمتابعة ‏التزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بعرض ‏سعرين على السلعة قبل وبعد التخفيض، مشددًا على الرقابة على جودة السلع المعروضة في المحلات المشاركة ‏في الأوكازيون للتأكّد من مطابقتها للمواصفات ووقف عرض أي سلع رديئة في فترة التخفيضات.

عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2021

وشارك في الأوكازيون الصيفي للعام الماضي 2021 ما يقرب من 3 آلاف و500 محل في تخفيضات التصفية الموسمية الثانية، من خلال عرض تخفيضات كبيرة للمواطنين على السلع والاحتياجات الأساسية لهم.