80 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي بالإسكندرية.. ينطلق غدا

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، استعدت لبدء فعاليات الأوكازيون الصيفي غدا الاثنين، حيث من المقرر مشاركة 80 محلا.

وأضاف «القلش»، في بيان، أن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اجتمع مع أحمد عبد الحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، لوضع اللمسات الأخيرة لإجراءات المشاركة في فعاليات الأوكازيون للمحال التجارية التي ستشارك في الأوكازيون.

شروط الأوكازيون الصيفي بالإسكندرية

وأوضح أنه سيسمح للمحال التجارية التي ستتقدم باستخراج تصاريح من إدارة التجارة الداخلية، حيث سيصرح لكل محل مشارك بأسبوعين، ويتم الإعلان عن الأوكازيون ووضع سعرين لكل منتج قبل الخصم وبعد الخصم، على أن يوضح نسبة الخصم على المنتجات.

وستقوم إدارة التجارة الداخلية والإدارات التموينية الفرعية بمتابعة الأسواق والمحال المشاركة في الأوكازيون، وسيتم تحرير مخالفات للمخالفين للقرار الوزاري الخاص بهذا الشأن.

محلات الأوكازيون الصيفي بالإسكندرية

وأكد أن أعداد المحال التجارية التي تقدمت للمشاركة في فعاليات الأوكازيون بلغت حتى الآن 80 محلا، تم استخراج تصاريح لها للمشاركة، حيث يشارك في الأوكازيون محال الملابس والأحذية والشنط ومنتجات الجلود والأقمشة والأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأنشطة التجارية المختلفة.

وأشار إلى أن الأوكازيون يعتبر نشاط اقتصادي يستفيد من خلاله المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، وكذلك فرصة للمحلات لرواج بيع السلع والمنتجات المعروضة، ما يساعد على رواج التجارة الداخلية لتنشيط الاقتصاد القومي.