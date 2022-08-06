موعد انطلاق الأوكازيون الصيفي 2022 من «التموين» وكيفية الاشتراك

ينتظر المواطنون العروض والتخفيضات المختلفة على السلع والمنتجات والملابس ويترقبون موعد الأوكازيون الصيفي والشتوي من كل عام، وفي ذلك الوقت ومع قرب انتهاء فصل الصيف، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق الأوكازيون خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» موعد الأوكازيون الصيفي، وفقا لما قاله أحمد كمال، متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، مشيرا إلى أن الهدف من الأوكازيون هذا العام هو حصول المواطن على السلع المختلفة بتخفيضات تتراوح من 25 لـ 50% كما حدث العام الماضي، كما أنه لن يقتصر على محال بيع الملابس فقط بل يشمل محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود وغيرها.

موعد الأوكازيون الصيفي

وقال كمال، إن ‏الأوكازيون الصيفي سيبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق 8 أغسطس ويستمر لمدة شهر، حيث يأتي ذلك بهدف تنشيط التجارة الداخلية والتخلص من البضائع الراكدة بالمحال المختلفة.

وتبدأ مديريات التموين وفقا لتصريحات كمال، في استقبال أصحاب المحال ‏التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة في الأوكازيون.

كيفية الاشتراك في الأوكازيون الصيفي من وزارة التموين

وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه في تلك الفترة إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة.

وتتعهد تلك المحال التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون أن تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به.

وفي ذات السياق، شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة التزام المحال المختلفة بقواعد الأوكازيون، مع تيسير كل الإجراءات لهم من أجل المشاركة وتوفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.