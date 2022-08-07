الحوار الوطني: تطرقنا لكل ما يخص المحور الاقتصادي.. وتسمية مقرري اللجان الاجتماع المقبل

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل 15 لجنة نوعية لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية جاء بعدما نجح المجلس في التشكيل ووضع لوائح وضوابط منظمة لآلية عمل المجلس بعدد من المحاور الرئيسية.

صابر: تطرقنا لكل ما يخص المحور الاقتصادي من تضخم وغلاء في الأسعار

وأضافت «صابر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجلسة الأخيرة لأمناء الحوار الوطني تطرق لكل ما يخص المحور الاقتصادي من تضخم وغلاء في الأسعار، وهو أمر يهم كل الناس، كما وتطرق الاجتماع للحديث حول الدين العام وعجز الموازنة، والإصلاح المالي، والوحدة الموازنية، وكل ما يتعلق بهذا الأمر.

صابر: تم تخصيص لجنتين للاستثمار

وأوضحت أنه تم تخصيص لجنتين للاستثمار، إحداهما تخص الاستثمار في القطاعات التي تعود ملكيتها للدولة عبر الوثيقة، والثاني يخص الاستثمار الأجنبي على مستوى الجمهورية، كما جرى تخصيص لجان للتباحث حول الشأن الصناعي والزراعي والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، وما ينشق عنها من عدالة في الأجور والمعاشات والأنظمة الضريبية.

وتابعت: «المحور الاقتصادي مفيش حاجة ممكن تهم قطاع كبير من الناس أو المواطن قد اللي بيهمهم الجانب الاقتصادي، سواء تجاه أسعار المنتجات أو أسعار القطاعات الإنتاجية في الدولة، وكل الأمور تم تغطيها في المحور الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينتهي مجلس الأمناء من تسمية مقرري اللجان الجديدة في اجتماعه المقبل».