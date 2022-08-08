مصرع شاب وإصابة آخرين في اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث سير بمحافظة بني سويف، مساء الأحد، إثر اصطدام دراجة نارية بأحد أعمدة الإنارة بطريق قرية «الدير» نطاق مركز إهناسيا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيي بني سويف الجامعي وإهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ باصطدام دراجة نارية بعمود إنارة في قرية الدير ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا إلى غرفة العمليات بوقوع حادث مروري ناتج عن حادث اصطدام دراجة نارية بأحد أعمدة الإنارة بطريق قرية «الدير» بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة أثنين آخرين، حيث جرى التوجيه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سيارتان اسعاف لنقل المصابين والمتوفى إلى المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع بسيارتين، انتفلتا إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وهما: محمود عاشور عبد العظيم، 17 عامًا، طالب، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعمر خالد عبد الله، 9 أعوام، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، يقيمان قرية الدير بمركز إهناسيا.

بيانات المتوفى في حادث اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة في قرية ببني سويف

كما نتج عن الحادث وفاة جمال راضي أحمد، 22 عامًا، مقيم قرية «الدير»، في أثناء نقله إلى المستشفى، فتم نقل الجثة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتم المشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.