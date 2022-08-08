تراجع التعاقدات الآجلة لخام برنت أكثر من دولار لتسجل 93.91 دولار

تراجعت التعاقدات الآجلة لـ«خام برنت» أكثر من دولار إلى 93.91 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أشار سياسي نمساوي يدعى جيرالد جروس، إلى أن زعماء أوروبا يتعاملون بغباء عند التذمر بشأن وضع الغاز بعد فرض عقوبات ضد «موسكو»، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن السلوك مشابه لمرض «الانفصام».

جروس: أوروبا تواجه صعوبات عند محاولتها استبدال غاز روسيا

واستشهد جروس، بكلمات رئيسة «مفوضية أوروبا»، أورسولا فون دير لاين، الداعية إلى الاستعداد للأسوأ هذا الخريف بسبب أزمة الطاقة، وتابع السياسي النمساوي قائلا، إن «الاتحاد الأوروبي»، إذا لم يفكر في العواقب، عند اتخاذ قرار برفض الوقود من روسيا، فهذا إما غباء أو إهمال جنائي.

وأشار جروس، إلى أن أوروبا تواجه صعوبات عند محاولتها استبدال الغاز الروسي بإمدادات من دول أخرى مثل قطر.

بدورها، اتخذت السلطات الإسبانية، قرارات اقتصادية صارمة، بشأن توفير الكهرباء، قد تدفع السياح لتجنب زيارة البلاد في إجازة الصيف، فيما أوضح مسؤول في وزارة السياحة الإسبانية، أن «مدريد»، أقرت قانونا جديدا يمنع الأماكن العامة «المكاتب-المطاعم-المحلات التجارية-وسائل المواصلات» من تخفيض درجة الحرارة الداخلة تحت 27 درجة مئوية.

فصل إنارة واجهات المتاجر والمكاتب الحكومية من الساعة 10 مساء

وجاء القرار كجزء من مساعي الحكومة الإسبانية، لخفض استخدامها للغاز بنسبة 7%، بموجب اتفاق «الاتحاد الأوروبي» الأخير لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، سيتوجب فصل إنارة واجهات المتاجر والمكاتب الحكومية الفارغة من الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي «10 مساء بتوقيت القاهرة»، بموجب القواعد الجديدة.

بدورها، حذرت مصادر بريطانية، السياح من السفر إلى إسبانيا خلال الإجازة الصيفية، بسبب القرارات، التي قد تؤدي لإجازة مزعجة.