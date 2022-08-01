المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد لأسوأ وضع بشأن إمدادات الغاز الروسي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، «أورسولا فون دير لاين»، قبل قليل، إنه يتعين علينا الاستعداد لسيناريو سيء بشأن إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

المفوضية الأوروبية: علينا الاستعداد

وبحسب صحيفة «إل موندو» الإسبانية، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يجب علينا أن نظل متحدين لأن المسؤولين عن أزمة الطاقة متواجدون في موسكو وليس في أي مكان آخر.

روسيا توقف إمداد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

وأضافت «دير لاين»: «مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا أوقفت إمدادات الغاز جزئيا أو كليا إلى 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ويجب أن نكون جميعا مستعدين لأسوأ وضع».