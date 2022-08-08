قائد مجموعة المانش: الحسيني سيكون أول مساعد مدرب سباحة من ذوي الهمم في العالم

كشف خالد شلبي، السباح العالمي وقائد مجموعة المانش، تفاصيل تسجيل البعثة المصرية من ذوي الهمم رقما جديدا في عبور المانش، قائلا إن السباح محمد الحسيني من ذوي الهمم سيصبح مساعد مدرب معتمد دوليا من الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش تخصص في المياه المفتوحة ومحاولات عبور المانش.

تدريبات «الحسيني» بدأت 2013

وأضاف «شلبي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه أجرى تدريبات للسباح محمد الحسيني منذ 2013.

وتابع: «علمته كل شيء وظل معي في الغردقة بالأشهر لتدريبه ليتحمل المياه الباردة، وسيذهب اليوم الاثنين لمقر الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش لإجراء الاختبارات له للتأكد من وجوده معنا كأول مساعد مدرب سباحة في العالم من ذوي الهمم».

وأشار إلى أن هذه الخطوة لها أهداف كثيرة، وكانت حلما بالنسبة له وتحقق بالفعل بسبب الدعم الكبير من القيادات الرياضية والمسؤولين عن هذا الملف.

زخم رياضي غير مسبوق

وواصل: «تعودنا بأن نحلم الحلم ونسعى لتحقيقه، والحمد لله حلمي تحقق بفضل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لديه أفكار كثيرة ومثمرة، وهناك زخم رياضي في مصر لم يكن موجودا منذ 50 عاما، مثل بطولات العالم المقيمة في مصر».

وأفاد «شلبي» بأنه كان يقيم في إنجلترا منذ فترة طويلة، وعندما عاد إلى مصر، صمم علم مصر بطول 5 كيلو طافيا على سطح البحر، بدعم محافظ البحر الأحمر السابق اللواء أحمد عبدالله، بمساندة الدكتور أشرف صبحي عندما كان حينها مساعدا لوزير الشباب والرياضة، بمشاركة 12 منذ ذوي الهمم.

دمج ذوي الهمم بالمجتمع

ولفت إلى أن فكرة دمج الأطفال من ذوي الهمم مع المجتمع توسعت لديه، لتسليط الضوء على كيفية التعامل معهم، والعيش في حياة سليمة ومتكاملة ومشاركتهم في نفس المسابقات، ورفع مستواهم الفني.