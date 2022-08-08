كوريا الجنوبية تسجل 55292 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 55292 إصابة جديدة بـ كورونا، بينها 482 حالة وافدة من الخارج و29 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20544420 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 25292 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الشمالية تسجل صفر حالات مشتبه بإصابتها بـ«كورونا»

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية،«صفر» حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، لأكثر من أسبوع.

كوريا الشمالية تراجع إجراءات كورونا

وستعقد كوريا الشمالية، اجتماعا وطنيا، الشهر الجاري، لمراجعة إجراءات مكافحة كورونا، وقررت اللجنة المركزية لحزب «العمال» الحاكم ومجلس الوزراء عقد جلسة في أغسطس لاستعراض النجاحات والتجارب والدروس في عمل الدولة الطارئ لمكافحة الفيروس بشكل شامل وتأكيد التوجه الجديد لمكافحة كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية