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الذهب يهبط من أعلى مستوى في شهر.. والأوقية بـ1770 دولارا

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محمد الدعدع
08:43 ص | الإثنين 08 أغسطس 2022
الذهب

الذهب

تراجع الذهب إلى مستوى 1770 دولارًا أمريكيًا للأوقية، اليوم الإثنين، بعد انخفاضه من أعلى مستوياته في شهر واحد في الجلسة السابقة، إذ عزز تقرير الوظائف الأمريكي القوي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة.

ارتفاع عوائد الدولار

أضاف الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع 528 ألف وظيفة في يوليو 2022، أي أكثر من ضعف الوظائف التي توقعها الاقتصاديون والبالغ عددهم 250 ألف وظيفة، مما دفع عوائد الدولار والخزانة إلى الارتفاع مع الضغط على الذهب.

حالياً، يراهن المحللون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، ويترقب المستثمرون أيضًا بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم المزيد من القرائن على مسار رفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي.

ارتفاع سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى لها 

تاريخياً، وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، وسط تنبؤات بأن يجرى التداول عند 1794.58 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» وسط توقعات أن يجرى التداول عند 1854.93 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

يتميز الذهب باعتباره متنوع الطلب، فيأتي الطلب على المعدن الأصفر، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، من قطاع الاستثمار بنسبة 40%، تصنيع المجوهرات 37%، البنوك المركزية 17%، والنسبة المتبقية لقطاع التكنولوجيا.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.