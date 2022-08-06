لو الذهب رخص.. نصائح مهمة لتعويض الخسارة والبيع بأعلى سعر

تعرض عدد من الأشخاص إلى خسارة أموالهم، بسبب بيع الذهب خلال فترة انخفاض أسعاره، بالرغم من شرائهم للمعدن الأصفر خلال فترات الارتفاع، ما تسبب في خسائر كبيرة، خاصة بعد ضياع سعر المصنعية التي يتم خصمها من المشغولات الذهبية أثناء البيع.

نصائح لتجنب الخسارة أثناء بيع الذهب

ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب والتقارير الخاصة بأسعاره، إن الأسعار قد تختلف بشكل يومي، فهناك أيام ترتفع فيها الأسعار وأيام أخرى تنخفض، ما يسبب الأرق للمستثمرين في الذهب، بسبب خسارة أموالهم في الانخفاض، موضحة أن أسعار الذهب لا تستقر دائما على الانخفاض، إذ أنها دائما ما تعاود لتسجل الأرباح مرة أخرى عقب الانخفاض.

وأكدت أنه في حالة شراء الذهب في فترة ارتفاع الأسعار، وانخفاض السعر عقب ذلك، غير مقلق، لأنه يمكن الانتظار وبيع الذهب بعد عدة أشهر، أو من خلال متابعة الأسعار وتحقيق ارتفاع كبير فيها، لأن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل الأجل، فمن الأفضل انتظار الأحداث والمتغيرات اللي تدفع المعدن الأصفر بالإيجاب، وتساعد استثمارك في الذهب يكون أكثر ربحية.

اشتروا السبائك وابعدوا عن ذهب الزينة

أشارت المؤسسة، إلى أنه من الأفضل بيع الذهب على فترات، يقلل من الخسائر في الأسعار إذا كان السعر من خفض، كما أنه يفضل شراء السبائك أو الذهب الكسر أفضل في حالة الرغبة في الاستثمار وليس الزينة، لأن ذهب الزينة مصنعيته مرتفعة جدا مقابل السبيكة و بالتالي لا يصلح للاستثمار.

وأوضحت أنه على من يرغب في الاستثمار في الذهب متابعة البورصة العالمية، وفي حال كنت غير خبير، فمن الممكن الاستعانة بالمختصين في استشارات البورصة العالمية وبورصة الذهب، لأن هذا سيساعدك في توقع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.