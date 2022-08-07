هل تتجاوز أسعار الذهب حاجز الـ2000 دولار للأوقية قريبا؟.. «بلومبرج» توضح

تشير توقعات «بلومبرج» إلى وصول سعر أوقية الذهب إلى مستوى 2000 دولار خلال وقتٍ قريبٍ، لأسباب تتعلق بمحدودية الإنتاج وارتفاع التضخم عالميا.

مسألة وقت

وقال كبير استراتيجيي السلع في وكالة بلومبرج، مايك ماكجلون، إنّ الأمر مجرد «مسألة وقت» قبل أن يصل الذهب إلى مستوى 2000 دولار بسبب الإنتاج المحدود مقابل الإنتاج غير المحدود للعملات الورقية.

مكاسب المعدن قريبة

وأضاف كبير استراتيجيي السلع في وكالة بلومبرج، في مذكرة بحثية، أنّ الأمر يستغرق وقتًا ليعكس سعر المعدن الثمين المكاسب التي يراها بعملات أجنبية أخرى، مثل المكاسب التي شهدها في عملة اليورو خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الفائدة تقيّد الذهب

وعلى جانب التحليل الفني، أعرب «ماكجلون» عن رأيه في أنّ سعر المعدن مقيَّد بسبب التشديد الشديد لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنّ الارتفاع الذي شهده الذهب في عام 2022 ما هو إلا البداية، الذي يشير إلى طفرة في الأسعار، ويبدو أنّ الخطوة التالية في ارتفاع سعر الذهب قد تكون حتمية.

تحركات الذهب

يذكر أنّ أسعار الذهب سجلت في تداولات يوم أمس، 1787 دولارا أمريكيا للأوقية، وارتفع المعدن الأصفر في وقتٍ لاحق من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، ليسجل مستوى 2070 دولار للأوقية في مارس الماضي، قبل أن يتراجع أمام تشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي، عبر رفع أسعار الفائدة.

طلب متنوع

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإنّ الطلب على المعدن الثمين يتميز بالتنوع، ويأتي من قطاعات الاستثمار 40%، صناعة المجوهرات 37%، البنوك المركزية 17%، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى قطاع التكنولوجيا.