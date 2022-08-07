«معدن فضائي داخل جسم الإنسان».. 12 معلومة قد لا تعرفها عن الذهب

قدمت شركة GOLD AVENUE العالمية المتخصصة في مجال بيع الذهب، تقريراً يضم معلومات علمية غير شائعة على الأرجح حول المعدن النفيس، من بينها أن الذهب الموجود في باطن الأرض جاء في الأساس من الفضاء، وكان يُستخدم كعلاج لأحد أخطر الأمراض في العصور الوسطى.

الذهب معنا منذ زمن طويل

تقول الشركة في التقرير، إن الذهب معنا منذ زمن طويل، وعبر تاريخ البشرية، شن الرجال الحروب وخاضوا المعارك من أجل الحصول عليه، وتم استخدام المعدن اللامع في العملات المعدنية والمجوهرات والفنون، وكان في يوم من الأيام أساس النظام النقدي بديلاً للعملات.

الذهب المكتشف لم ينشأ على الأرض

يشير التقرير، إلى أن هناك معلومات قد لا يعرفها البعض عن المعدن النفيس، من بينها أن الذهب جاء في الأساس من الفضاء الخارجي، فيقول: «تقريبا كل الذهب المكتشف اليوم لم ينشأ على الأرض، وبدلاً من ذلك، جاء من النيازك التي ضربت كوكبنا بعد 200 مليون سنة من تكوينه».

الذهب جزء من المليار من الشمس

ثاني أهم المعلومات المثيرة للدهشة حول الذهب، كما يسردها التقرير، هي أن كل الذهب المستخرج في أي وقت مضى يمكن أن يتناسب مع مكعب طوله مع مبنى بطول 68 قدمًا (6 طوابق تقريبًا)، بينما ثالث هذه المعلومات، هو أن الذهب جزء من المليار من الشمس، إذ يكشف الفحص الدقيق للطيف الشمسي أن حوالي 6 من عشرة مليارات (0.0000000006) من كتلة الشمس تتكون من ذرات الذهب.

أوراق الأوكالبتوس تحتوي على ذهب

رابع المعلومات التي يوردها التقرير، أن الذهب ينمو على الأشجار، حيث اكتشف علماء أستراليون أن أوراق الأوكالبتوس تحتوي على ذهب، ويمكن أن تصل جذور الأوكالبتوس إلى أعماق تصل إلى 130 قدمًا تحت الأرض بحثًا عن الماء، ونظرًا لوجود رواسب الذهب في المياه وتحت الأرض، تمتص شجرة الكينا جزيئات الذهب المجهرية، والتي يتم نقلها بعد ذلك إلى الأوراق عبر عملية التمثيل الضوئي.

شرب الذهب لعلاج الطاعون الدبلي

خامس المعلومات التي يوردها التقرير، كانت بشأن اعتقاد الأوربيين في العصور الوسطى أن شرب الذهب المصهور مع الزمرد المسحوق قد يعالج الطاعون الدبلي، حيث كان هذا الخليط من الزمرد والذهب أحد العلاجات الغريبة التي استخدمت خلال الطاعون المدمر الذي أودى بحياة حوالي 25 مليون شخص في أوروبا.

أكبر سبيكة ذهبية على مستوى العالم

سابع المعلومات التي يقدمها تقرير الشركة العالمية، أن أكبر سبيكة ذهبية على مستوى العالم، تزن 250 كيلوجرامًا، وصنعتها شركة ميتسوبيشي ميتال عام 2005 وتبلغ قيمتها أكثر من 14 مليون دولار، بينما كانت المعلومة الثامنة، هي أن المحيطات تضم 20 مليون طن من الذهب، لكن من الصعب للغاية استخراجه.

كويكب الذهب قريب من الأرض

هناك كويكب قريب من الأرض يحمل 20 مليار طن من الذهب، حسبما يورد تقرير الشركة العالمية، بشأن المعدن النفيس، بالإضافة إلى أن الذهب خلال حكم كروسوس، كان أساساً للعملات.

الذهب موجود في جسم الذهب

المعلومة العاشرة التي يقدمها التقرير، أن متوسط وزن جسم الإنسان البالغ 70 كيلوجراماً يحتوي على حوالي 0.2 ملليجرام من الذهب الخالص، وأنه يمكن العثور على آثار الذهب في جسم الإنسان في عدة أماكن مختلفة، وتشمل هذه القلب والدماغ والدم والمفاصل.

سابع أكبر احتياطي من الذهب

يتحدث التقرير، في حادي عشر معلوماته حول الذهب، عن امتلاك سويسرا أعلى كمية من الذهب للفرد في العالم، فيقول إن البنك الوطني السويسري يمتلك سابع أكبر احتياطي من الذهب في العالم حيث يحتوي على 1040 طناً من الذهب، وبالتالي، يمتلك كل سويسري ما يقرب من 128 جرامًا من المعدن الثمين، باستثناء سبائك الذهب أو المجوهرات أو غيرها من الأشياء الشخصية المصنوعة من الذهب التي قد تكون مكدسة بعيدًا.

الذهب مُخزن تحت مدينة لندن

آخر المعلومات التي يقدمها تقرير الشركة بشأن الذهب، يلفت الانتباه إلى وجود حوالي خمس الذهب الذي تمتلكه حكومات العالم في لندن، في منجم ذهب مخفي يقع تحت شوارع لندن، ويمتد على أكثر من 300000 قدم مربع تحت المدينة، وتحديداً في الحي المالي في قلب عاصمة المملكة المتحدة، ومنها متاهة من ثمانية أقبية ذهبية لبنك إنجلترا تحت رصيف شارع Threadneedle، وكل منها مكدسة بقضبان ذهبية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 200 مليار دولار.