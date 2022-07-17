مصيف بلطيم يرفع شعار كامل العدد.. ممشى لذوي الاحتياجات وخدمات متميزة

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من قبل الزائرين والمصطافين القادمين من جميع محافظات مصر لقضاء عطلة الصيف بشواطئ المصيف الهادئة ووسط المياه الصافية ليرفع شعار كامل العدد، كما شهدت الشواطئ زحامًا شديدًا التي تقع على مياه البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على ضرورة المرور بشكل دائم من جانب عمال النظافة، وكذلك التأكد من توصيل الخدمات والمرافق للمواطنين القادمين إلى مصيف بلطيم من مياه وكهرباء والنظافة العامة، مشيرًا إلى أن مصيف بلطيم يعتبر بمثابة المصيف الأفضل للزائرين سواء من حيث أسعار الشقق السكنية أو الفيلات ، لما يمتاز به من هدوء تام وتوفير كافة سبل الراحة للمصطافين.

ممشي لذوي الاحتياجات بمصيف بلطيم

وأوضح «نورالدين» أنه تم إنشاء ممشى لذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصيف بلطيم تسهيلًا عليهم للوصول إلى الشواطئ بشكل ميسر دون عناء، وهو الأمر الذي يجعله متميزًا عن غيره من المصايف الأخرى، مؤكدًا أن هذا العام يشهد المصيف توافد الآلاف من المواطنين سواء من داخل محافظات الجمهورية أو من الزائرين الوافدين من بعض الدول العربية، وهو ما يؤكد على تطوره بما يليق بالمصطافين سواء من داخل أو خارج مصر.

معالم مصيف بلطيم

جدير بالذكر أن مصيف بلطيم يمتد بطول 11 كيلو مترًا على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر أغلب الفيلات به مطلة على مياه البحر، إذ يقع في الساحل الشمالي للمحافظة الذي يمتد لنحو 118 كيلو مترًا حتى حدود محافظتي دمياط والبحيرة.