«سوزانا محمد».. أول وزيرة في الحكومة الكولومبية من أصول فلسطينية

«سوزانا محمد»، كولومبية من أصل فلسطيني، وأول وزيرة من أصول فلسطينية في كولومبيا، بحسب ما نقله موقع «قناة العربية»، في نجاح جديد يحسب لأبناء الجيل الثاني من ذوي الأصول العربية في أمريكا اللاتينية.

وفقًا لـ«العربية»، فإن سوزانا محمد تم اختيارها من قبَل الرئيس الكولومبي الجديد جوستافو بيترو، كوزيرة للبيئة في الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن «سوزانا» تُعتبر أول فلسطينية الأصل تصل إلى منصب وزاري في دولة بالقارة الأمريكية.

وأوضحت «العربية» أنه ربما تكون أيضًا «سوزانا» أول فلسطينية الأصل تصل إلى هذا المنصب الرفيع على مستوى العالم، مشيرة إلى عدم وجود أي معلومات في الأخبار المؤرشفة عن أصحاب الجذور الفلسطينية ممن تولوا منصبًا وزاريًا في أي دولة أجنبية.

المفارقة العجيبة في قصة «سوزانا محمد» أن المعلومات الشخصية عنها والمتعلقة بجذورها العربية، قليلة جدًا، والمعروف عنها أنها وُلدت قبل 45 عامًا في مدينة Barranquilla عاصمة إدارة أتلانتيكو، المطلة على بحر الكاريبي، ولا توجد معلومات أيضًا عن والديها أو أفراد أسرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها لم تذكر من قبل لأي وسيلة إعلامية أن لها جذورًا فلسطينية، بحسب «العربية».

اعترافها بجذورها الفلسطينية

وكتبت «سوزانا»، على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، في 10 مايو الماضي، أنها من أصول فلسطينية، بحسب «العربية»، وذكرت أن المجلس الاستشاري لبلدية العاصمة بوغوتا وافق على تغيير اسم «الشارع 86»، وأطلق عليه «شارع دولة فلسطين»، مؤكدة أنها تشعر بالفخر هي وزملاؤها بالاعتراف بالشعب الفلسطيني، ثم استطردت قائلة: «الذي يشكل جزءًا من جذوري».

تدرجها العملي والوظيفي

وتُعتبر «سوزانا محمد» حليفًا قديمًا للرئيس الجديد، حيث سبق أن عملت كمستشارة له عندما كان عمدة العاصمة، كما تم تعيينها لاحقًا في إدارة العاصمة، وتولت منصب الأمين العام لتلك الإدارة.

وعملت «سوزانا» مستشارة للرئيس الكولومبي الجديد في 3 حملات انتخابية رئاسية، حتى نجح في الأخيرة وأصبح رئيسًا للبلاد، ليختار «سوزانا» وزيرة في حكومته عن حقبة وزارة البيئة.