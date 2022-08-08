البترول لـ«مسؤولي أباتشي»: تنتظركم فرص واعدة للاستثمار في مصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جون كريستمان، رئيس شركة أباتشي العالمية، الذي يزور مصر حاليا، حيث تناول اللقاء، بحث مجالات عمل الشركة في مصر بمناطق امتيازها، إضافة إلى خططها خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة كبيرة من الشركة لتوسعة أنشطتها في مصر وزيادة الإنتاج، فضلا عن تطوير منظومة العمل بالشركتين المشتركتين مع أباتشي «خالدة وقارون» في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا الإطار خلال مؤتمر إيجبس 2022 وتفعيل دمج الشركتين.

25 عاما من النتائج المميزة

وخلال اللقاء، رحب الملا باعتزام شركة أباتشي، ضخ المزيد من الاستثمارات بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، سواء لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة، أو لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء النتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمي، والتي أظهرت إمكانات بترولية واعدة، في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية، التي شجعت شركات البترول العالمية لتكثيف أنشطتها وتحقيق الاستفادة من هذه الأسعار، مشيرا إلى أنّ أباتشي تعد شريك استراتيجي لقطاع البترول منذ أكثر من 25 عاما، حققت خلالها نتائج متميزة.

وأضاف الوزير أنّ التكنولوجيات المتطورة التي ستوفرها شركة أباتشي ستفتح آفاق أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل، مشيرا إلى المساهمة الفعالة لأباتشي في تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بقطاع البترول بالإدارة المتوسطة في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع.

وأكد الملا أهمية تطوير وتحسين أنظمة وسياسات الحوكمة بشركتي خالدة وقارون، بعد تفعيل الدمج وكذلك نظم الموارد البشرية وبناء الكوادر والتحول الرقمي، من خلال تحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

رفع معدلات الإنتاج

من جانبه، أكد كريستمان التزام أباتشي بتكثيف أنشطتها في مصر باعتبارها أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجالات البحث والاستكشاف وتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة، لرفع معدلات الإنتاج إضافة إلى المساهمة في تنفيذ برامج تدريب العاملين بقطاع البترول.

وأشاد كريستمان، بما شهده قطاع الطاقة بمصر خلال الفترة الماضية من تطوير والخطوات الإيجابية نحو التحول لمركز إقليمي للبترول والغاز.

حضر المباحثات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي والمدير العام لها في مصر.