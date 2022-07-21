رئيس «حدائق أكتوبر»: ننفذ عدة مشروعات منها «سكن لكل المصريين»

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات الجاري العمل عليها خلال هذه الفترة داخل المدينة، استكمالا للمشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها داخل المدينة، وعلى رأسها المشروعات السكنية.

تنفيذ 5000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه جار العمل على تنفيذ 5000 وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان المتوسط داخل المدينة.

وأضاف «مصطفى» أنه جاري العمل أيضا على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، التى سيتم طرحها فيما بعد للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المدينة تشهد أيضا واحدًا من أهم المشروعات السكنية، حيث يجري تنفيذ عدد من الوحدات السكنية، ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، والتى جاءت تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.

تسكين 1060 أسرة داخل وحدات الإسكان البديل المخصصة لهم

وأشار «مصطفى» إلى أن جار العمل خلال هذه الفترة، على عدد من المشروعات التى لها علاقة بتطوير وتنفيذ عدد من الطرق، لتسهيل الحركة والتنقل داخل المدينة، وتوفير المواصلات اللازمة بها.

وتطرق رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، للحديث عن آخر مستجدات مشروع «الإسكان البديل»، الموجود داخل المدينة، حيث بلغ عدد الأسر التى تم نقلها من عشوائيات محافظة الجيزة نحو أكثر من 1060 أسرة، تم تسكينهم داخل الوحدات السكنية المخصصة لهم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المرحلة الأولى من مشروع «الإسكان البديل»، تضم نحو 2500 وحدة سكنية، داخل المدينة، مؤكدا وجود عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى فارغة، وفى انتظار استقبال السكان.