استقبال طلاب كلية الألسن بالغردقة في أول عام دراسة بالورود والبلالين

استقبلت كلية الألسن بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور السعدي الغول عميد الكلية، الطلاب بالورود والبلالين في أول عام دراسي عقب افتتاحها العام الدراسي 2021 /2022 وذلك تحت إشراف الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حيث اعتمدت كلية الالسن فرع جامعة الغردقة ضمن تنسيق الجامعات لخريجي الثانوية هذا العام بأقسام انجليزي وايطاليا والروسي والألماني.

الموافقة على بدء العام الدراسي

ومن جانبه، أشار الدكتور السعدي الغول عميد كلية الألسن بالغردقة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وافق على بدء العام الدراسي الجامعى الحالي ضمن تنسيق الجامعات لخريجي الثانوية هذا العام، وتضم الكلية أربعة أقسام هي إنجليزي وإيطاليا والروسي والألماني.

وأضاف السعدي، في حديثه اليوم السبت، لـ"الوطن"، أن إدارة الكلية استقبلت طلاب الفرقة الأولى بالورود و البلالين، مؤكدا تطعيم طاقم التدريس والطاقم الإداري والطلاب.

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بدء الدراسة بكلية الألسن والحسابات

جرى الانتهاء من كليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة 9200 متر مربع، بتكلفة 140 مليون جنيه، على أحدث طراز السلامة المهنية، وتشمل المباني 12 معملاً و14 قاعة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا.