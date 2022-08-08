وزير الري: بدء تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة لخدمة خمس محافظات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لاستعراض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بمحافظات الوجه القبلي.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن الدولة المصرية تبذل جهودًا ضخمة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلي، في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحًا أن مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليًا، باعتبار المياه هي المحور الرئيسي للتنمية.

وأوضح أنه يجرى العمل على تنفيذ 368 مشروعًا بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقي، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت المائية، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2803 كيلومتر بتكلفة 10 مليارات جنيه وجارى تأهيل ترع بأطوال 1776 كيلومتر بتكلفة 6.40 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بخلاف 1216 كيلومتر جاري الطرح والترسية لها بقيمة 4 مليارات جنيه، بالإضافة لأعمال تطوير الري وتأهيل المساقي بقيمة 424 مليون جنيه.

إنشاء المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف

وتم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، كما يجري تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتأهيل محطات الرفع بقيمة 621 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول بقيمة 371 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال حفر للآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية بقيمة 757 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال للصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 358 مليون جنيه، فضلا عن أعمال حماية جوانب نهر النيل بقيمة 17 مليون جنيه، بالإضافة للأعمال المساحية التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة بمحافظات الصعيد.

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، تم إزالة ما يقرب من 24 ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى 2.40 مليون متر مربع حتى تاريخه.

وسبق للوزارة إنشاء المركز الثقافي الأفريقي بأسوان والذي يضم خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.