«التموين» للمواطنين: ماتقلقوش من التخفيضات الكبيرة في بعض السلع

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إنّه ليس على المواطن القلق من التخفيضات الكبيرة التي تشهدها بعض السلع، لأن ذلك لا يعني عدم جودتها، وإنما قد يلجأ التاجر إلى تقليل هامش الربح، لوجود بضاعة زائدة، وينوي التخلص منها بعد تحقيقه نسبة ربح جيدة.

نسب التخفيض ما بين 20 إلى 30%

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، إن نسب التخفيض، كما هو ملحوظ في الأسواق، تتراوح ما بين 20 و30% وهناك ما يصل إلى 50% أو أكثر بحسب التاجر.

وحول دخول التاجر في الأوكازيون، قال «أبوالفضل» إن على التاجر التوجه لأقرب مديرية تموين تابع لها، وخلال فترة وجيزة يحصل على التصريح بوجود سجل تجاري كضمان لوجود المحل داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.

كل المحال تدخل في الأوكازيون

ولفت إلى أن كل المحال تدخل في الأوكازيون الصيفي، المقرر أن ينطلق اليوم الاثنين 8 أغسطس والمقرر له أن يستمر لمدة شهر كامل حتى 7 سبتمبر المقبل، وكل الأنشطة التجارية من مصنوعات جلدية وأجهزة كهربائية وملابس وغيرها تدخل في الأوكازيون أيضًا، ولا تحدد الوزارة نسبة محددة للتخفيضات، لكن البائع قد يتعرض لغرامة حال عدم الالتزام بها.

وحول التخفيضات الوهمية قال أبوالفضل إن هناك رقابة تتم بشكل يومي على المتاجر، فالتخفيضات لا تتعلق بطبقة معينة، وإنما لجميع المواطنين وبالتالي حماية الكل من الوقوع في الخداع أمر ضروري.