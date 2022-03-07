التموين: 3790 محلا شارك في الأوكازيون.. ونسب التخفيضات تخطت 30%

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، و‏المتحدث الرسمي للوزارة، إنّ عدد المحلات التي تشارك في التصفية ‏الأولى الموسمية لعام 2022 «الأوكازيون»، وصلت إلى 3790 محلا ‏متنوعا بين الملابس والأحذية والأدوات المنزلية.

نسب التخفيضات في الأوكازيون

وأشار ‏معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تحرير 233 ‏محضرا يتنوع بين المشاركة الوهمية في الأوكازيون، ودون إعلان، ودون وضع ملصقات باللغة العربية، مشيرا إلى أنّ نسب التخفيضات في المحلات المشاركة في الأوكازيون، تراوحت بين 30 حتى 50%.‏

وأكد كمال، أنّ الأوكازيون مستمر حتى يوم 21 من الشهر الحالي، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع بتخفيضات كبيرة، فضلا عن تنشيط التجارة، موضحا أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على مراقبة السلع المعروضة ‏بالمحلات المشاركة في الأوكازيون، من حيث الجودة والتأكد من ‏التخفيضات الموجودة، ومن خلال عرض المحلات المشاركة، الأسعار قبل الدخول في الأوكازيون وبعد الدخول فيه.

الرقابة على السلع

وأضاف أنّ ‏الفترة المقبلة، ستشمل بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، تشديد الرقابة على جميع ‏السلع، سواء كانت الغذائية أو في الفرص التي توفرها الدولة لتخفيف ‏العبء عن المواطن كالاوكازيون وكذلك السيارات المتنقلة.‏