الشركة العامة للتجارة: نسب التخفيضات بالمعارض تصل لـ30%

قال المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن وزارة التموين وفرت أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل السكر والزيت والفول، وغيرها، واستطاعت توفير 27 سلعة، بخلاف السلع الحرة، والتي لا يقل عددها في كل المنافذ عن 700 سلعة، بنسب تخفيضات تتراوح من 25 لـ30% عن أسعار السوق.

«عبدالعزيز»: 200 شادر على مستوى الجمهورية

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه بالنسبة للشوادر الخاصة بمعارض أهلا رمضان، فإنه جرى إقامة ما يقارب من 200 شادر على مستوى الجمهورية، وجميعها يوجد بها تخفيضات تتراوح من 25 لـ30% مقارنة بالأسعار في السوق الحر، مشددًا: «بالنسبة للزيوت فسعر زيت الـ0.8 بـ19.75 جنيه، والـ1 لتر بـ24.75 جنيه».

«عبدالعزيز»: افتتاح المعارض بدأ في 15 مارس

وأوضح أنه جرى افتتاح المعارض بدءًا من 15 مارس الجاري، ومن المفترض أن تنتهي في نصف شهر رمضان، ومن الممكن أن يمدها الوزير لأكثر من ذلك، إضافة إلى المعرض الرئيسى في أرض المعارض بمدينة نصر، معقبًا: «لدينا منافذ متنقلة حوالي 100 سيارة حمولتها من 1 لـ5 أطنان محملة بجميع السلع واللحوم والدواجن بأسعار جيدة».

وأكد أن مخزون السكر يكفي حتى 5 أشهر، وهذا هو الرصيد الفعلي الاستراتيجي، إضافة إلى ما يمكن إنتاجه، موضحًا أن الوزارة أطلقت كوبونات لشراء السلع بسعر 20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه، ويمكن لغير القادرين الحصول على مثل تلك الكوبونات.