معرض أهلا رمضان 2022 في الفيوم.. التخفيضات تصل لربع الثمن في 9 فروع

يفتح معرض أهلًا رمضان 2022 في الفيوم، وتحديدًا أمام نادي الشبان المُسلمين بمنطقة لطف الله بمدينة الفيوم، أبوابه يوميًا من 8 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، ليكون متوافرًا على مدار اليوم لمن يرغب في شراء أي شيء من المواد الغذائية بأسعار لا تقارن، حيث وصلت نسبة التخفيضات على المواد الغذائية وياميش رمضان إلى 25%، إضافة إلى اللحوم التي تبدأ من 80 جنيهًا للكيلو، والسكر والأرز الذي يبدأ من 8 جنيهات للكيلو.

فروع معرض أهلا رمضان 2022 بالفيوم

وافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 9 فروع من معرض أهلًا رمضان 2022 في الفيوم، قُبيل شهر رمضان بعدة أيام، بالاشتراك مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وكبار التجار، لتضم كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول الجميع، وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء بمحاربة الغلاء والقضاء على احتكار التجار للسلع.

محتويات معرض أهلًا رمضان 2022

ويضم معرض أهلًا رمضان 2022 في الفيوم، كافة المواد والسلع الغذائية المتنوعة، مثل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة بمختلف أنواعها، واللحوم، والدواجن، والبط، والسمان، واللحوم المُصنعة، والمخللات، والزيوت، والسمن الصناعي، والتمر، والعصائر، وياميش رمضان، وقمر الدين، والفوانيس، والخضراوات والفاكهة، وحتى أطقم الأكواب، والتي تتوافر بأسعار مخفضة عن الخارج بنسبة تصل إلى 25%.

لحوم بلدية في معرض أهلًا رمضان

ويعد أبرز وأهم ما يضمه معرض أهلًا رمضان في الفيوم، هو اللحوم البلدي السوداني التي تم ذبحها بمعرفة وزارة الزراعة، وتُباع في القسم الخاص بوزارة الزراعة داخل المعرض، بأسعار تبدأ من 80 جنيهًا للكيلو، بينما كيلو الموزة يبلغ سعرها 90 جنيهًا.

ويفتح معرض أهلًا رمضان 2022 في الفيوم، أبوابه أمام المواطنين طوال شهر رمضان المُبارك، وينتهي بانتهاء الشهر الكريم، حيث وفرت محافظة الفيوم، كميات كبيرة من السلع لتكفي استهلاك المواطنين واحتياجاتهم طوال الشهر الكريم.