الكهرباء توقع عقدا لتوفير الطاقة اللازمة لمحطة محولات المنصورية

وقّعت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد الأمر المباشر مع شركة «إيجيتك للكابلات السويدي»، لتوفير التغذية الكهربية لمحطة محولات المنصورية جهد 66/11ك.ف بمنطقة كهرباء القاهرة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء طبقا لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.

توريد وتركيب الكابلات الأرضية

ويتضمن العقد توريد وتركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك . ف من النوع XLPE، وكابلات الألياف الضوئية من النوع المدفون بملحقاتها بنظام «تسليم مفتاح» اللازمة لربط محطة محولات المنصورية 66/11ك.ف بطول مسار نحو 7.4 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1x800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة.

القيمة الإجمالية للعقد

وأشارت مشالي، إلى أنّ القيمة الاجمالية للعقد تبلغ نحو 184 مليون جنيه بمدة تنفيذ قدرها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ خطاب الإسناد، ويتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروعات خطوط وكابلات الجهد العالي بموازنة العام المالي 2022/2023 لمنطقة كهرباء القاهرة.