«الكهرباء»: إنتاج أكثر من 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة العام المقبل

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة على مستوى تطوير شبكات نقل الكهرباء للربط مع دول الجوار والإنتاج الكهربي، وأصبح لمصر احتياطي كبير، كما زاد الإنتاج من الطاقة المتجددة، مشددًا على أن هناك اهتماما عالميا بالاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر.

مشروعات الربط الكهربائي

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنّ الربط الكهربي يسير بشكل منتظم ومميز للغاية، حيث إن لمصر خط ربط مع الأردن وليبيا والسودان، وهناك دراسات لزيادة قدرة الربط مع الأردن، وهناك خطوات تنفيذية لزيادة الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجا وات، بالإضافة إلى مشروع ربط مع السعودية لتبادل 3000 ميجا وات، كأكبر خط ربط في المنطقة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك توقيتات لخطوط الربط، حيث جرى التوقيع على خط الربط مع السعودية في أكتوبر الماضي، ويسغرق 52 شهرا لبداية العمل به، وهناك خط ربط مهم بين مصر وأوروبا من خلال الربط مع اليونان، حيث ترغب أوروبا في الحصول على الطاقة وخاصة المتجددة.

أشكال مختلفة من الطاقة المتجددة

وأكد متحدث الكهرباء، أن مصر لديها أشكال مختلفة من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية والرياح والشمس: «نشجع المستثمرين على الاستثمارات في طاقة الرياح والشمس، والعام المقبل يكون إجمالي الطاقة المتجددة للكهرباء في مصر أكثر من 10 آلاف ميجا وات».

تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة

وأوضح: «نعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، والرئيس السيسي مهتم بهذا الأمر، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في التحلية والري، وفي الفترة المقبلة نشهد إنجازات كبيرة».