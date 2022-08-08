مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 12 ألف سائح اليوم

كشفت جداول التشغيل لرحلات الطيران بمطاري الغردقة ومرسى علم، وصول 80 رحلة اليوم الاثنين قادمة من مطارات أوروبا، حيث تقل على متنها حوالي 12 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

80 رحلة طيران

وأفاد مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة ومرسى علم استعدا لاستقبال حوالي 12 ألف سائح أوروبي على متن 80 رحلة طيران منتظم وشارتر اليوم، حيث يستقبل مطار الغردقة 72 رحلة، ومطار مرسى علم 8 رحلات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال حوالي 18 ألف سائح الأسبوع الجاري على متن 115 رحلة.

مقومات سياحية في مرسى علم

وأضاف الخبير السياحي، أن السياح الأوروبيين يطلقون على مرسى علم اسم مدينة «السحر والجمال»، نظرا لما تمتلكه من مقومات سياحية وشواطئ خلابة ومحميات طبيعية ومياه صافية ومواقع سياحية فريدة، وكل ذلك جعلها تنفرد بالمركز الثاني عالمياً في سياحة الغوص، مؤكدا أن عددا من السائحين يحرصون على التردد سنويا لزيارة مرسى علم.