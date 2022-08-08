عاجل.. التعليم تعلن رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، للطلاب المتضررين من نتائج الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية الراغبين في تقديم تظلمات على أحد المواد أو أكثر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط، لمدة 10 أيام وحتى يوم 28 أغسطس الجاري.

تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022.. 300 جنيه للمادة

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن التقدم بطلب تظلم يدوي على نتيجة الدور الأول للثانوية لعام 2022 م، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

خط ساخن لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

وأشارت وزارة التعليم، أنه بعد دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، يلزم على الطالب أو الطالبة الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خط ساخن لتلقي استفسارات طلاب الثانوية العامة حول تقديم تظلمات الثانوية العامة على الخط الساخن 19368.