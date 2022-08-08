موقع التنسيق المرحلة الثانية 2022.. تعرف على موعد بدايتها

يبحث عدد من طلاب الثانوية العامة عن موقع تنسيق المرحلة الثانية 2022، بعد إعلان إتاحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، موقع تنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات الحكومية الخميس المقبل ولمدة 5 أيام، على أن يتم إتاحة كافة معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات لتسجيل رغبات المرحلة وفقا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي.

موقع التنسيق المرحلة الثانية 2022

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الأولى 2022 سينتهي يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، فيما كشفت مصادر أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 بعد 72 ساعة من غلق باب التسجيل، لافتة أنه من المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الثانية في النصف الثاني من الشهر الجاري بحد أقصى 20 أغسطس الجاري، وذلك وفقا لتنسيق المرحلة الثانية 2022، والتي سيتم الكشف عنها عبر موقع التنسيق المرحلة الثانية 2022 المتاح على بوابة حكومة مصر الرقمية.

تنسيق الجامعات 2022

وتابعت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتم إتاحة موقع التنسيق تجريبيا أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022 خلال الساعات القليلة المقبلة لتسجيل الرغبات، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن جميع طلاب الثانوية العامة 2022 لهم أماكن متاحة بالتعليم الجامعي لمختلف الشعب الدراسية.