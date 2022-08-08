مدير مكتب التنسيق: يجب احتفاظ الطالب بالرقم السري دون تعريفه لأحد

قال السيد عطا، المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، إن المرحلة الأولى ستبدأ الخميس وتنتهي الإثنين المقبل والشعبة العلمية علوم سيكون أقل درجة 89% أما علمي رياضة 83% أما الأدبي 64%، مطالبا الطلاب بالتأني في كتابة الرغبات الـ 75 بعناية ودقة وعدم ترك كلية يتمنى الطالب دخولها.

ضرورة الاحتفاظ بالرقم السري دون تعريف الآخرين

وأضاف «عطا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، مساء اليوم، أن الطالب سيستلم على شهادة النجاح رقم سري يجب ألا يعطيه إلى أي أحد لأنه الرقم الخاص بكتابة الرغبات وقد يستطيع أحد كتابة الرغبات بدلا منه ويعدلها مما يغير من مسار تعليمه ومستقبله، مؤكدا أن مكتب التنسيق يعتمد آخر تعديل في الرغبات، مشيرا إلى أن الطالب يجب التركيز أثناء كتابة الرغبات حتى لا يضيع مجهوده طوال العام.

السماح بكتابة الرغبات في 5 أيام فقط في المرحلة الأولى

وأوضح المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، أن التعديل في الرغبات سيحدث خلال الـ 5 أيام فقط في المرحلة الأولى التي تبدأ الخميس وتنتهي الإثنين، مطالبا الأهالي بعدم الضغط على الطالب عند كتابة الرغبات مع إمكانية كتابة الرغبات في المعامل التكنولوجية بالجامعات الحكومية الأقرب لمنزله من أجل التعريف بطريقة تقديم الرغبات واعتمادها من أجل تسهيل دخول الشخص إلى الجامعة والكلية التي تناسب مجموعه في الثانوية العامة.