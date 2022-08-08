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رئيس مياه سوهاج يكرم المتميزين ببرامج المسار الوظيفي

كتب:

شيماء دراز
10:12 ص | الإثنين 08 أغسطس 2022
مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، مسؤولي الموارد البشرية والتدريب، والمتميزين ببرنامج المسار الوظيفي بالشركة، الذي يستهدف رفع كفاءة أداء العمل بالشركة والارتقاء بالعامل البشري والمحافظة على استثمارات الدولة.

أهداف برنامج المسار الوظيفي 

وقالت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج إن برنامج المسار الوظيفي بشركة مياه سوهاج يهدف إلى تطوير القوى العاملة لتكون ماهرة وقادرة على التعلم والاستجابة للتغييرات التي تطرأ على محيط العمل حاضراً ومستقبلا. 

وتابعت أن المسار الوظيفي يقوم على تحليل المهام الوظيفية للوصول إلى أهم المهارات والمعارف والسلوكيات الواجب توافرها للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحديد معايير الكفاءة المطلوبة للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإعداد حزم تدريبية قياسية وإعداد أسس لتقييم العاملين وفقاً للتدريب القياسي وربط الترقي باجتياز التدريب وتأهيل واعتماد مدربين، وان البرنامج يستهدف كافة العاملين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

الاحتفال تقديرا لمجهود العاملين بالشركة

وقالت مها غازي مدير إدارة الاعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الاحتفال بالعاملين يعد لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية للمتميزين ولدورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعاً للأيدي المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمواطني محافظة سوهاج.

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بقلم شيماء دراز