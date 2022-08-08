القوى العاملة: خروج نهائي لعامل من السعودية استثنائيا.. والسماح له بالعودة للمملكة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

تقرير وزارة القوى العاملة

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي في الرياض، كشف عن أنّ الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب، بإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل «عبدالحميد ع. م. أ» باعتبارها حالة استثنائية عاجلة، حيث جرى التواصل مع العامل لتوقيع طلب الخروج النهائي بالقنصلية المصرية بالرياض، ونظرا لعدم وجود جواز السفر الخاص بالعامل تم التنسيق مع القنصلية لإصدار وثيقة سفر مؤقتة للعامل.

وقال الملحق العمالي، إنّه جرى التواصل مع مكتب عمل الرياض لإنهاء العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل وإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل على أن تكون نظامية، ويسمح له بالعودة إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة جديدة حال رغبته، إذ إنّه غير مخالف لنظامي الإقامة والعمل.

استجابة سريعة

ولفت إلى مرافقة العامل لإنهاء جميع الإجراءات من القنصلية ومكتب عمل الرياض قسم الحماية والدعم، وعلى أن تصدر التأشيرة غدا الثلاثاء، ووجّه العامل الشكر لوزير القوى العاملة، على الاستجابة السريعة لشكواه والقنصل العام على إنهاء الإجراءات بالقنصلية.