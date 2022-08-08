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بتر ساق عامل سقط بين قطار ورصيف محطة في قنا

كتب:

رجب ادم
02:11 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
سيارة إسعاف لنقل المصاب

سيارة إسعاف لنقل المصاب

أصيب مسن، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من قطار أثناء تحركه بمحطة سكة حديد مركز أبو تشت بمحافظة قنا، ما أدى إلى بتر الساق اليمنى.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث 

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا يفيد إصابة «عز .م.م»، 61 سنة، عامل، ومقيم بمحافظة قنا، إثر سقوطه من قطار ركاب أثناء تحركه في محطة أبو تشت ما بين الرصيف والقطار، ما أسفر عن بتر في الساق اليمنى.

نقل المصاب للمستشفى 

ونُقل المصاب إلى مستشفى أبو تشت المركزي بمحافظة قنا بواسطة سيارة إسعاف، لتلقي العلاج اللازم، وتسيير حركة القطارات بشكل طبيعي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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