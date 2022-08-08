موقع تظلمات الثانوية العامة 2022.. 10 خطوات و«تنبيه مهم»

بدأ موقع تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022 صباح اليوم، استقبال طلبات التظلمات المقدمة من الطلاب الراغبين في مراجعة أوراق إجاباتهم، من خلال موقع خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر العمل به حتى 18 أغسطس الحالي.

موقع تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم موقع تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية موقع وخطوات التظلم، في إطار خدماتها المستمرة لقرائها، من طلاب الثانوية العامة، وهي كما يلي:

- التقديم من خلال الرابط الإلكتروني هنا، وهو الموقع الرسمي والوحيد المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم.

- يختار الطالب المديرية التعليمية التابعة له.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على أيقونة «تسجيل دخول».

- إدخال بيانات الرقم القومي.

- اضغط على «تدقيق الرقم القومي».

- تظهر التقاصيل الخاصة بدرجات طالب الثانوية العامة 2022.

- يحدد الطالب مواد التظلم.

- يظهر رقم يسدد من خلاله قيمة مادة التظلم وهي 300 جنيه.

منافذ تسديد قيمة التظلمات

- تسديد الرسوم إلكترونيًا أي من المنافذ التالية: «ممكن، خالص، وأموال، فوري، ضامن، وقتي، إيجي باي، أمان، سداد، البريد المصري، مصاري».

- متابعة الموقع يوميًا لمعرفة تاريخ وموعد التوجه لمقر الكنترول بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- حال تخلف الطالب يسقط حقه في التظلم.

- يحق للطالب اصطحاب ولي الأمر فقط.

- يطلع الطالب على نموذج الإجابة الخاصة به لمقارنته بصورة من البابل شيت، ويحق له التوقيع على النتيجة.

- ينتظر الطالب نتيجة التظلم.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم، كشفت عن موعد أول أيام امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022، والذى سيكون بداية من 20 أغسطس ويستمر حتى 30 أغسطس، للشعبتين الأدبي والعلمي.