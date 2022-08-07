13 يوما قبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. اعرف الجدول

كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك بداية من يوم 20 أغسطس وحتى 30 أغسطس، وذلك لكلتا الشعبتين العلمي والأدبي، من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان صادر عنها، عن تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، والذى سوف يتم ورقيا أيضا.

- السبت 20 أغسطس، موعد امتحان اللغة العربية.

- الأحد 21 أغسطس، موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ومادة التربية الوطنية.

- الاثنين 22 أغسطس، موعد امتحان الرياضيات في كل من الـ (جبر وهندسة فراغية).

- الثلاثاء 23 أغسطس، مادة الاقتصاد والإحصاء للشعبة العامة.

- الأربعاء 24 أغسطس ، مادة الفيزياء الشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- الخميس 25 أغسطس، مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- السبت 27 أغسطس ، مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الأحد 28 أغسطس ، مادة الرياضة التطبيقية (الديناميكا) شعبة علمي رياضة.

- الاثنين 29 أغسطس ، مادة العلوم البيئية و الجيولوجيا علمي علوم، ومادة علم النفس والاجتماع ، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

- الثلاثاء 30 أغسطس، فى كلا من مواد الأحياء، والفلسفة والمنطق، الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، كلا حسب شعبته.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن تفتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بعد مرور بعد 48 ساعة فقط على إعلان نتيجة الثانوية العامة، وفقا لما أكد عليها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موضحا أن قبول تظلمات الثانوية العامة سيكون بداية من غدٍ 8 أغسطس ولمدة 10 أيام مقبلة، وسيكون آخر يوم للتقديم، هو 18 أغسطس، وحيث سيتم التقديم إليكترونيا، من خلال رابط على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك مقابل 300 جنيه رسوم على كل مادة.