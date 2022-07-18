ياسمين رئيس تتصدر محركات البحث بإطلالة صيفية

تصدّرت الفنانة ياسمين رئيس محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشرها صورة لها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية بأحد الشواطئ.

واكتفت ياسمين رئيس بالتعليق على الصورة التي نشرتها علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «صيف 2022».

ياسمين رئيس تهاجم مدمني المخدرات

وكانت ياسمين رئيس قد هاجمهت مدمني المخدرات، خلال اليومين الماضيين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «المدمنون من أقذر الشخصيات التي من الممكن أن تتعامل معها في الحياة».

مشاركة ياسمين رئيس في فيلم«قمر14»

وشاركت ياسمين رئيس في فيلم «قمر 14»، الذي عُرض مؤخرًا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والذي كانت تدور أحداثه أثناء توسط قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح، حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل، فيحاول أبطالنا مواجهة هذه المحظورات وتحدي طاقة قمر 14.

أبطال فيلم «قمر 14»

وشارك في بطولة الفيلم خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، بيؤمي فواد، محمد علاء، خالد أنور، محمد جمعة، مي الغيطي، أسماء أبواليزيد، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة عادل، محمد الأطوني، ومن تأليف محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري.