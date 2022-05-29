ياسمين رئيس تكشف عن شخصيتها في فيلم «ضرب نار» (صور)

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن شخصيتها الجديدة في فيلم «ضرب نار»، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت ياسمين رئيس صورًا من كواليس فيلم «ضرب نار»، وظهرت خلالها بشعر أبيض طويل، مرتدية فستانًا أسود، واكتفت بالتعليق على الصور، قائلة: «ضرب نار».

أبطال فيلم «ضرب نار»

يشارك في بطولة فيلم «ضرب نار» برفقة ياسمين رئيس كل من: محمد محمود، محمود الليثي، مصطفى غريب، نبيل عيسى، نور قدري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج عمرو صلاح، كما تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي.

كما تشارك ياسمين رئيس في الفيلم الكوميدي «خطة مازنجر»، كما يضم الفيلد كل من: محمود حافظ، بيومي فؤاد، محمد محمود، أوس أوس، سماء إبراهيم، حمدي الميرغني، إسماعيل فرغلى، محمد رضوان، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

ياسمين رئيس تتصدر التريند بعد عودتها لهادي الباجوري

وكانت «رئيس» تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد أن أعلنت رجوعها إلى زوجها المخرج هادي الباجوري، حيث نشرت فيديو يجمع صورهما، على أنغام أغنية La Vie En Rose، وعلقت على الفيديو بقلوب حمراء.

وذلك بعد أعلنت في فبراير الماضي انفصالهما بسبب تصريحاته أنه لا يمانع تجسيد زوجته للأدوار الرومانسية أو القبلات، وبعد الهجوم الكبير الذي طاله وقتها، كتبت عبر «تويتر» قائلة: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم».