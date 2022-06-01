ياسمين رئيس تثير انقساما بين متابعيها على «تويتر» بتغريدة عن المدمنين

وصفت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، المدمنون بأنهم من أقذر الشخصيات التي من الممكن أن تتعامل معها في الحياة، الأمر الذي أثار الجدل بين متابعيها وجمهورها، ما بين مؤيد لها، ورافض معتبرين المدمن شخص تعرض للابتلاء ويحتاج للمساعدة.

ياسمين رئيس: ربنا يكفينا شر الإدمان

وكتبت ياسمين رئيس، عبر حسابها بـ تويتر قائلة: «اللهم اكفنا شر الإدمان والمدمنين، أقذر شخصيات في الحياة».

متابعون يرفضون كلمات ياسمين رئيس

وتفاعل عدد من متابعيها على هذه التغريدة، حيث طالبها البعض بعدم وصف المدمنين بهذه الطريقة وعدم الحكم عليهم، بل عليها تقديم المساعدة لهم ليغيروا من أنفسهم ويصبحوا في مكان أفضل.

وكتبت متابعة: «اللهم عافيهم واعف عنهم، ده ابتلاء ولو سألتي أي مدمن هيقولك ماكنش يحب أنه يكون كده ماتعرفيش الظروف المحيطة بيهم كانت إيه بجد بيصعبوا عليا».

ووجه لها متابع رسالة بقوله: «إكره الخطأ لكن لا تكره المخطئ وإلا فمن يرده؟»، وكتب أخر قائلًا: «حرام عليكِ قولي الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا»، وأيده متابع بقوله: «ادعيلهم متدعيش عليهم لأنهم في ابتلاء».

وعبر متابع عن غضبه من وصفها بقوله: «ممكن نقول ربنا يعافيهم، المدمن ده لما يتهاجم هل احنا كده بنحل مشكلته المتفشية في المجتمع؟ على فكرة معظم الناس مدمنين بس مش مدركين ده، بتختلف المخدرات والملذات والإدمان واحد، ماحدش فينا أحسن من التاني كلنا في نفس القرف».

متابعون يؤيدون وصف ياسمين رئيس

فيما أيد آخرون ياسمين رئيس، مؤكدين أنها أحسنت الوصف، وقال متابع إنه كان يتعاطف مع المدمنين، ولكن أصبح لا يفعل ذلك ويفضل العيش في الدائرة المظلمة.